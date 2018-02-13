Marmara Adası'nda FETÖ / PDY operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Marmara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 45 jandarma personeli ve diğer kurumlardan 10 kadın personelin iştirakiyle operasyon yapıldı. Marmara'nın Topağaç Mahallesi'nde 7, Saraylar Mahallesi'nde 2 ve Çınarlı Mahallesi'nde yapılan eş zamanlı aramalar sonucunda H.K., M.K., S.İ., T.K., O.Y., R.A., ve K.A. yakalandı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, Bank Asya'ya ait banka dekontu ve banka hesap kartı, ruhsatsız 2 adet yivsiz av tüfeği ile 1 adet tabanca ve bunlara ait fişekler, çok sayıda örgüte ait yayın, kitap, dergi, gazete, doküman, himmet kayıtlarının tutulduğu ajanda, çek kayıt defteri, çeşitli devletlere ait banknotlar, çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan H.K., M.K., S.İ., T.K., O.Y., R.A., ve K.A., isimli 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, adreslerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İbrahim Aldemir

