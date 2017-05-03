Marmara Denizi hala turuncu

Uzmanların ötrofikasyon diye adlandırdıkları denizin turuncu renge dönmesi, Mamara Denizi'ndeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kıyıda bulunan balıkçılar da her yıl nisan ayı itibari ile artan sıcaklıklarla birlikte denizde turuncu rengin oluştuğunu söyledi.

Marmara Denizi’nde balıkçılık yapan Hüseyin Kalaycı, denizin her yıl turuncu renk aldığını dile getirerek, "Sular ısınmaya başladığı zaman bu kırmızılıklar oluşuyor, bu normal bir doğa olayı. Deniz kirliliği diye bahsediliyor ama bu 30 sene önce de vardı. Bunun ben deniz kirliliği olduğuna inanmıyorum. Deniz suyunun 10 derecenin üzerine çıkmasıyla bu suyun yüzeyine çıkıyor ve dalgalarla kıyıya vuruyor. Benim tahminim bu" diye konuştu.

Balıkçı Ali İhsan Aslan da denizde yaşayan tek hücreli canlılardan dolayı denizin renginin değiştiğini belirterek, "55 senedir denizdeyim, kirlilikle bunun alakası yok. 55 senedir biz bu denize gelip gidiyoruz. Biz bunu açık denizde de görürdük, kıyıda da görürdük. O zaman denizde balık çoktu kirlilik olsa balıkların hepsinin ölmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ise, alglerin besinleri olan denizdeki elementlerin artışına bağlı olarak mikro alglerin aşırı geliştiğini ve primer besin döngüsünde aşırı üretim dolayısıyla Marmara Denizi kıyılarında renk değişimi yaşandığını belirtiyor.

Halil Dağ - Yakup Güler

