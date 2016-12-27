Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün koordinasyonu, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün uygulaması ile hayata geçirilen MAREM Projesinin sunumu Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirildi. "Marmara Denizi’nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi" anlamına gelen MAREM Projesi raporu ile ilgili düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Proje Koordinatörü Levent Artüz, Proje Genel Koordinatörü Bülent Artüz, Araştırmacı Prof. Dr. İlker Özyiğit, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Burcu Yurttutan Şimşek, Erdal İnönü Vakfı Başkanı Sevinç İnönü, Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli Murat Özgür Polat katıldı. Toplantıda Kartal Belediyesi personelinin de aralarında bulunduğu ekip, 15 gün boyunca Marmara Denizi’nde yapılan oşinografik çalışmalar ve incelemeler ile alakalı Başkan Altınok Öz’e bilgi verdi.

MAREM Projesi kapsamında Şubat ve Temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez yapılacak olan Marmara Denizi seferi ile gerekli analizler yapılmaya devam edecek.

Marem Projesi (Marmara Deniz’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi)

Oşinografik çalışmalar, deniz altına önceden belirlenen derinliklere (0.5m-1200m) indirilen elektronik oşinografi cihazları (Water Quality Multiprobe) yardımı ile anlık olarak alınmış ve bilgisayar sistemine aktarılarak sonuçlar kayıt altına alınmıştır. Bu analizler pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, sıcaklık, renk, salinite, klorinite ve ışık geçirgenliğidir. Kimyasal çalışmalar, yine önceden belirlenen derinliklere (0.5m-1200m) indirilen plankton kepçesi ve niskin şişesi ile su numuneleri alınarak araştırma gemisine kurulan laboratuarda anlık olarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Anlık analizler kapsamında besin elementleri olan fosfor, amonyak, nitrit ve nitrat ile toplam organik karbon analizleri yapılmıştır. Ayrıca gemi ortamında yapılamayan biyolojik oksijen İhtiyacı (BOI), ağır metal, kalıcı organik kirleticiler (Dioksin, furan ve PCB), dip çamurundan pestisit tayini, klorofil-A tayinleri Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü laboratuarlarında gerçekleştirilecektir. Gemide yapılamayan analizler gerekli saklama koşulları sağlanarak laboratuarlara taşınmıştır.

