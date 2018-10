Marmara Gölü yok oluyor

Manisa'nın Salihli ile Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü'nde doluluk seviyesi yüzde 10'lara kadar geriledi. Göldeki gerileme havadan görüntülenirken, özellikle balıkçılıkla geçinen vatandaşlar durumdan endişeli. Ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü 2017 yılında, 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edildi. Özellikle Gediz Ovası'nı sulayan Marmara Gölü'nde su oranı kritik seviyelere geriledi. Gölün kuruması halinde hem ovaların susuz kalması hem de yaban hayatının olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.

"Tehlikeli duruma geldi"

320 milyon metreküp kapasiteli gölün 33 milyon metreküpe gerilediğini ve gölün tehlikeli durumda olduğunu söyleyen Tekelioğlu Mahalle Muhtarı İbrahim Kerse, gölün 3 yıl önce tamamen dolu olduğunu ancak yaşanan kuraklık nedeniyle 3 yıl içerisinde, gölün kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Marmara Gölü'nü besleyen kaynağın olmadığını ifade eden Kerse, "Göl son yıllarda çok kurudu ve tehlikeli duruma geldi. Şu an 7 köy buradan geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Göl ayrıca Gediz Ovası'na sulamaya verilirken, ayrıca Menemen Ovası'na kadar buradan su gidiyor. Durum böyle iken bu gölün hiç kaynağı yok. Kum çayı vardı oraya da Gördes Barajı yapıldı. Çayın buraya bir katkısı yok. Demirköprü Barajı'ndan DSİ'nin bir kanalı var, ancak barajda da yeterli su olmadığı için oradan da su salınmıyor. Buraya besleyen kaynağın olmadığı gibi, buradan da hep sulamaya su verildi. Şimdi bu göl kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı” dedi.

1992 yılında da kurudu

Gölün 2 defa kuruduğunu belirten Muhtar Kerse “1992 yılında kurudu, ancak bir yıl sonra yağışların bol olmasından dolayı eski haline geldi. Ama o zaman kaynak vardı. Şimdi gölün bir kaynağı yok” diye konuştu.

“Gölde hem su hem balık azaldı”

Yaklaşık 45 yıldır geçimini balıkçılıkla sağlayan Ali Çetin, suların çok çekildiğini belirterek, “Şu an gölde sular çok çekildi. Bu yağışların kıt olmasından ve bir de biz suyu fuzuli kullanıyoruz. Şu an gölde yarım metre su var. Kayık gelirken çamur getiriyor. Böyle giderse 1 ay sonra gölde ne su kalır, ne de balık kalır. Geçmiş yılda günlük 70-100 kilo arası balık tutuyorduk, şimdi günde 15 kilo anca balık tutuyoruz. Kısacası su azaldı, balık da azaldı. Sadece balıkçılar olarak biz değil, şuan tüm çevre olarak yağış bekliyoruz. Suyun kıymetini bilmemiz lazım. Şu an gölün her tarafı bataklık” ifadelerini kullandı.

“Bu gölün dolma şansı yok”

20 senedir balıkçı olduğunu belirten Mehmet Erefe, gölün sadece yağmurlarla beslendiğini başka bir kaynağının olmadığını dile getirerek, “Gölden sulamaya çok aşırı şekilde su bıraktılar. Buradan Manisa ve Menemen Ovası'na 3 ay su verdiler. Gölü besleyen su kaynağı yok. Gördes Çayı vardı, oraya da baraj yapılınca su kesildi. Bu gölün dolma şansı yok, böyle giderse bu göl kurur gider. Şu an gölde 80-90 santim su var. Gölde çok güzel balık var, ama su olmayınca balık çıkmıyor. Bu göl kurumu bizim buradan gitmemiz lazım. Çünkü biz bu göldeki balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

Aykut Yeniçağ - Behzat Akcan