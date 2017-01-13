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Marmara İletişim Dergisi’nin 26. sayısı yayımlandı

Marmara İletişim Dergisi'nin "Türkiye'de Habercilik" temalı 26. sayısı yayımlandı.

Marmara İletişim Dergisinin 26. sayısı yayımlandı

13 Ocak 2017 16:54

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Marmara İletişim Dergisi’nin 26. sayısı, "Türkiye'de Habercilik" temasıyla yayımlandı.

Dört makale ve beş değerlendirme yazısının yer aldığı dergide, Türk basınının kurumsallaşması, yeni iletişim teknolojileri ve yerel basın ilişkisi, köşe yazarlığı olgusu ve veri gazeteciliği konuları ele alındı. Değerlendirme bölümünde ise Türkiye’de medya ve iletişim eğitimi ve meslek ilkeleri ile dış haberciliğin gelişimine dikkat çekilirken dizi ve film analizi ile de haberciliğin beyaz perdeye ve ekrana yansıması irdelendi. Marmara İletişim Dergisi'nin arşivinin de yer aldığı web sitesi http://dergipark.gov.tr/maruid adresi üzerinden ziyaret ediliyor.
 

Etiketler: eğitim, marmara iletişim dergisi, marmara üniversitesi iletişim fakültesi, türkiye'de habercilik


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