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Marmara Konakları Emlak Fuarı’nda ziyaretçilerine kapılarını açtı

Uluslararası gayrimenkul ve inşaat sektörünün önde gelen firmalarını İstanbul’da bir araya getiren “Emlak Zirvesi 2016” da Marmara Konakları Projesi de ziyaretçileri ile buluştu.

Marmara Konakları Emlak Fuarında ziyaretçilerine kapılarını açtı

18 Kasım 2016 13:10
Marmara Konakları Emlak Fuarı’nda ziyaretçilerine kapılarını açtı - Tıkla İzle

Emlak Zirvesi 2016'nın açılışı CNR Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası birçok emlak sektörünün firmaları bir araya gelirken aynı zamanda da yatırım yapmak isteyen ya da ev sahibi olmak isteyenler için yeni projeler görücüye çıktı. “Dört katlı, dört dörtlük, az katlı, bol huzurlu proje” kendilerini tanıtan Marmara Konakları da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Emlak Fuarı’nın ziyaretçilere bir günde onlarca birbirinden farklı proje sunduğunu ve bu anlamda da özellikle firmaların kendilerini tanıtması bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Marmara Mühendislik AŞ’nin sahibi Vehbi Orakçı, “Aynı zamanda yabancı yatırımcılar için avantajlı bir ortam. Fuardan da ilk beklentimiz projemizin vizyonunu ve farkını göstermek. Özellikle son birkaç yıldır emlak sektörü çok gelişti. Çünkü son birkaç yıldır konut projeleri hem ülkemizde hem de dünya çapından çok iyi bir yatırım seçeneği olmaya başladı. Bu yüzden de fuarlar ciddi bir öneme sahip” dedi.

“YENİ PROJELER İLE HALKIMIZI BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Yapmış oldukları proje ile birlikte çok iddialı olduklarını dile getiren Vehbi Orakçı,” Projemiz adı gibi Marmara Denizi manzaralı bir proje. Yüzde yetmişinin yeşil alandan oluştuğu ve dört katlı bir proje. Bizim sloganımız, dört katlı, dört dörtlük, az katlı, bol huzurlu. Lokasyon itibari ile ulaşım kolaylığı, manzara güzelliği, inşaat kalitesi olarak da en üst kalite ile iş yapan şirketlerden birisiyiz. Çünkü biz inşaatın en çekirdek noktasından geldik. Hem masanın kamu tarafını hem de piyasa tarafını bilen bir yönetici ve şirketi kuran bir birey olarak müşterilerimize nezih, yaşanabilir, makul fiyatlarla ve karlarla kazanan ve kazandıran bir yapıyla yürümeye çalışıyoruz. Şuanda da projemiz lansman döneminde olmasına rağmen yüzde 15 satış yaptık. Temennimiz fuardan da yararlanarak satışlarımızı arttırmak. Çünkü her projenin en hızlı şekilde satılması size yeni bir proje için cesaret verdirir. Bizim de amacımız bu projemizi en hızlı şekilde satmak ve yeni projelerle halkımızı buluşturmak” şeklinde konuştu.

Özellikle Beylikdüzü’nün gelişmesini istediklerini vurgulayan Orakçı, “Beylikdüzü’nün özellikle Marmara bölgesi ve Kavaklı Mahallesi gelişmeye açık bir bölge. Biz de o bölgenin geleceğini ve gelişmesini düşündüğümüz için daha güzel projeler yapmak istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 

Etiketler: CNR Expo emlak fuarı 2016, marmara konakları


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