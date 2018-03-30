Marmara Üniversitesi ‘Endoskopik Ultrason ve İleri Endoskopi Günleri’ başladı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen İstanbul Endoskopik Ultrason ve İleri Endoskopi Günleri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladı. Canlı yayın içeren çok sayıda toplantı ve yoğun çalışmaların sürdürüldüğü bilimsel programa Lübnanlı Profesör Assaad Soweid de katılarak sunum yaptı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sempozyum Başkanı ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Duman Güney, endoskopik ultrasonografi yönteminin tüm Türkiye’de yayılmasını sağlamak ve bu konudaki eğitimleri artırmak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz İstanbul Endoskopik Ultrason ve İleri Endoskopik Girişimler toplantısını şuan sürdürüyoruz. Bu toplantının amacı endoskopik ultrasonografi adını verdiğimiz tekniği uzman hekimler arasında yaymak, eğitimini geliştirmektir. Ultrasonografi endoskopi artık göğüs kafesindeki ya da pankreas, mide, mide komşuluğundaki tümörlerin evrelemesini yapmak, buradaki kitlelerin tanısını koymak ve gerekirse bunları tedavi etmek amacını taşıyan bir ileri endoskopik yöntem türüdür. Yurtdışında özellikle batı ülkelerinde rutin kullanılıyor. Amacımız Türkiye’de de hızla yayılmasını yardımcı olmak ve bu konudaki eğitimi artırmaktır. Daha önceki toplantılarımızda olduğu gibi yine hem yabancı uzman hocalarımız hem de Türkiye’den bu işe gönül veren uzmanlaşmış hocalarımız olacak. Yeni başlayan hekimlerle birleştirmek ve eğitimlerini artırmak için gerek canlı yayın kısmıyla gerekse de dersler ile sunumların olduğu yoğun bir program içindeyiz” diye konuştu.

Katılımcılar simülatör ile endoskopik ultrasonografi yapma imkanı da bulacaklar

Toplantının açılış konuşmasını yapan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Hakan Gündüz ise sempozyum boyunca yapılacak uygulamalardan bahsederek şu ifadeleri kulandı:

“Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda 2005 yılından beri aktif olarak endoskopik ultrasonografi yapılmaktadır ve bu anlamda ülkemizdeki en öncü merkezlerden birisidir. İkinci İSTEUS Sempozyumunda sizlere hasta işlem odalarında doğrudan eğitim alınabilecek, operatörlerle bire bir iletişimde bulunulabilecek sonra daha interaktif bir eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Bu toplantıda katılımcılar insan anatomisine yakın dizayn edilmiş simülatör ile endoskopik ultrasonografi yapma imkanı da bulacaklardır.”

İki gün boyunca devam edecek olan ‘Endoskopik Ultrason ve İleri Endoskopi Günleri’nde alanında uzman bilim insanlarınca, katılımcılara yönelik eğitim ve uygulamaların yanı sıra insan anatomisine yakın tasarlanmış simülatör ile endoskopik ultrasonografi yapma imkanı verilecek.

Rıfat Fırat - Fırat Aksoy