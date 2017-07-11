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Marmara Üniversitesi FETÖ yapılanması davasında 2 sanık hakkında tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Marmara Üniversitesi’ndeki yapılanmasına ilişkin 13 tutuklu sanığın yargılandığı davada 2 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Marmara Üniversitesi FETÖ yapılanması davasında 2 sanık hakkında tahliye

11 Temmuz 2017 17:44

Marmara Üniversitesi’ndeki Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapılanmasına ilişkin 13 tutuklu sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, sanık yakınları ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak, sanık Yusuf Kılınç ve İbrahim Gür’ün tahliyesine karar verdi. Diğer 11 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi" olduğuna ilişkin yeterli şüphenin ve delilin bulunduğu belirtilerek, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
 


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