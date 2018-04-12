Marmara Üniversitesi öğrencilerinin kalp sağlığı için çalışacak

Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİPAM) tarafından ‘Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi Yola Çıktık Buluşması’ gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kalp sağlığı konusunda farkındalıklarını artırmak ve kalp sağlıklarını bugünden koruyarak daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak için geliştirilen projenin tanıtım toplantısına Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın, Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak, Türk Kalp Vakfı (TKV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

“Bu projeyi gönülden destekliyoruz”

Tanıtım toplantısında konuşan Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın, sağlığın önemine dikkat çekerek, “Marmara Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu projeyi gönülden destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu projeyi desteklemeye devam edeceğiz ilk olarak bunu belirtmek isterim. Sağlık aslında sağlıklı olduğumuz zaman çok önemsemediğimiz ama kaybolduğunda da diğer hiçbir şeyin sağlık kadar önemli olmadığını anladığımız bir olgu. İki gündür sesim gitti. Sesimin ne kadar önemli olduğunu anladım. İki üç gün öncesine kadar sesin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Sağlık da böyle bir şey. Biz bu projeyi üniversite olarak çok önemsiyoruz. Bu projenin diğer üniversitelere bir model teşkil etmesini umut ediyoruz. Ve yine bu projenin alanında ilk proje olduğunu biliyoruz. Onun için başarısı üniversitemiz ve öğrencilerimiz açısından da çok önemli” diye konuştu.

Proje Türkiye’de ve dünya’da ilk olma özelliğini taşıyor

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan HİPAM Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak ise geleceğin sağlıklı Türkiye’sine katkıda bulunmak için çalıştıklarını ve bu projenin Türkiye’de ve dünyada ilk olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Marmara Üniversitesi Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi ülkemizde ve muhtemelen dünyada da alanındaki ilk projelerden bir tanesi bu projenin özelliği çok taraflı ve çok sahipli olması ama özünde öğrenci kulüplerimiz var amacı; kalp damar sağlığı alanında öğrencilerimizde farkındalığı artırmak, kalp damar sağlığı ve hastalık riskini öğrencilik yıllarından başlayarak azaltmak, kalp sağlığını korumak ve geleceğin sağlıklı Türkiye’sine katkıda bulunmak. Kalp ve damar hastalıkları Türkiye’de hala en fazla ölüme sebep olan hastalıklardır. Bu hastalık riskleri erken gençlik yıllarında başlıyor oluşmaya ve artmaya.

Biz bu farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Öğrencilik yıllarında öğrenci kulüplerimizin aktif katılımlarıyla artırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz kayıt olduktan itibaren mezun olana kadar kalp damar risklerini gönüllülük esasına göre kayıt altına almak. Yüksek riskli olan öğrencilerimizi takip etmek, tıbbi ve sosyal olarak risklerini azaltmaya çalışmak, özellikle sosyal ve fiziksel projelerle bu riskleri azaltmak. Kalp damar sağlığı açısından farkındalığı yüksek olan bir toplum olarak ileride aile, iş sahibi olacak öğrencilerimizi şimdiden buna hazırlamak".

Düzenlenen tanıtım programının ardından, Genç İnovatif Sağlıkçılar kulübü tarafından etkinliğe katılan öğrencilerin kalp sağlığını takip etmek için sigara ve ilaç kullanım öyküsü, kan basıncı, boy, kilo ve bel çevresi, kan şekeri ve kolestrol ölçümleri yapıldı.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz