Marmara Üniversitesi ve Doğa Koleji’nden inovasyon işbirliği

Türkiye’nin önemli üniversitelerinden Marmara Üniversitesi ve Türkiye’nin en büyük okullar zincirlerinden Doğa Koleji önemli bir sözleşmeye imza attı. Marmara Üniversitesi yöneticileri ile Doğa Koleji üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerinin hazır bulunduğu toplantıda, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın ve Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle sözleşmeyi imzaladı.

Yapılan bilgilendirmede; Marmara Üniversitesi İnovasyon, Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) ile gerçekleşen bu anlaşma ile kurumlar arası destek verilerek öğrencilere çalışma imkanı sunulacak. Karşılıklı olarak kurumlar; personel ve öğrencilere seminerler düzenleyecek. Ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilirken, iki önemli eğitim kurumu birbirlerinin projelerine destek verecek. Düzenlenen toplantıda ayrıca; öğrencilerin eğitim müfredatlarının günümüz teknolojik gelişim ve girişimlerine yönelik planlanmasıyla, eğitimcilerin eğitimi başlıklı faaliyetlerin gerçekleştirileceği çalışmalarının başlatılması kararı alındı.

Açıklamaya göre, işbirliği kapsamında gerçekleşecek faaliyetler şöyle sıralandı;

Üniversitede okuyan bir öğrencinin bitirme tezleri Doğa Koleji’nin Ar-Ge konularında ve proje temelinde yapılabilecek,

Ortak projeler geliştirilebilecek veya üniversitede ortaya çıkan araştırma projesi Doğa Koleji ile birlikte yürütülebilecek,

Marmara Üniversitesi ve Doğa Koleji, önemli projelere (TUBİTAK, TEYBED, SANTEZ vs. projelerine) birlikte katılabilecek,

Doğa Koleji uzman kadrosu üniversitede seminerler verecek olup, aynı şekilde Marmara Üniversitesi akademisyenleri de Doğa Koleji için seminerler düzenleyecek,

Marmara Üniversitesi öğrencileri uygunluk halinde Doğa Koleji'nde staj yapabilme imkanı bulacak,

Bilimsel, teknolojik, teknik gelişmelere yönelik sempozyumlar düzenlenecek,

Ar-Ge merkezleri karşılıklı olarak kullanılabilecek.