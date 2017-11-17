Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonunda şüphelilerin 18’inde Bylock çıktı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Marmara Üniversitesi’nde halen görev yapan 24 personelin de aralarında bulunduğu akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 kişinin FETÖ/ PDY terör örgütüyle irtibatı veya iltisakı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 18’inin cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock çıktı.

Polisin, rektörlük başta olmak üzere tıp, Sosyal Bilimler, Atatürk Eğitim, Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği, Fen Edebiyat ile Teknik ve Mühendislik fakültelerindeki arama faaliyetleri sona ererken, operasyonda aktif görevde bulunan Prof. Dr. Fuat Dede ile KHK ile daha önce kurumdan ihraç edilen ortopedi uzmanı Prof. Dr. Yakup Yıldırım’ın da aralarında olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, 1'i doçent 3 kişinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında aktif görevde olan Prof. Dr. Fuat Dede, KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Yakup Yıldırım, Doç. Dr. Cevdet Kaya, Doç. Dr. Şafak Sağlam ve Doç. Dr. Recep Yenitepe ile 8 araştırma görevlisinin bulunduğu öğrenildi.

Toplam 24 şüphelinin halen üniversitede aktif olarak görevli olduğu öğrenilirken, 1 şüphelinin devam eden başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu, adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin ise firari durumda olduğu bildirildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 18 şüpheliden 1’i profesör, 4’ü doçent, 5’i yardımcı doçent, 4’ü araştırma görevlisi, 1’i öğretim üyesi, 4’ü veri girişi elemanı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 24’ünün ise şu an yönetimi TMSF’de bulunan Bank Asya’ya 17-25 Aralık sonrası FETÖ lideri Gülen’in talimatıyla hesap açıp yüklü miktarda para yatırdıkları ileri sürüldü.

Zanlılardan 26'sının işlemleri sürerken diğer 12 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sadık Kahraman

