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Marmara Üniversitesi'nde tehlikeli gerginlik

Marmara Üniversitesi'nde akademisyenlerin görevden alınmasına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerle, karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede çıktı. Basın açıklaması yapanlara taş ve şişe atan gruba polis müdahale etti.

Marmara Üniversitesinde tehlikeli gerginlik

13 Şubat 2017 12:51
Marmara Üniversitesi'nde tehlikeli gerginlik - Tıkla İzle

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bir grup öğrenci, görevden alınan akademisyenlere destek açıklaması yapmak için toplandı. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba üniversite içerisinden bir grup öğrenci tepki gösterdi.

Polis müdahale etti

Basın açıklaması yapanların üzerine taş ve şişe atan öğrencilere polis müdahale etti. Bu sırada polisle öğrenciler arasında da arbede yaşandığı görüldü. Gerginlik polis tarafından önlendikten sonra bu kez de üniversitenin dışından gelen başka bir grup basın açıklaması yapan gruba taş ve cam şişe yağdırdı. Polisin araya girmesiyle üniversitedeki gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. Polisin üniversite çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Mustafa Esen

Etiketler: gerginlik, Marmara Üniversitesi, olay


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