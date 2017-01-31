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Marmara Üniversitesinden ‘Nurşen Mazıcı’ açıklaması

Marmara Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişimine kahramanca karşı koydukları sırada şehit olanlara ‘şehit’ demeyi reddeden Nurşen Mazıcı’yla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Marmara Üniversitesinden Nurşen Mazıcı açıklaması

31 Ocak 2017 11:34

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’nın bir televizyon programında, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına karşı gereken saygıyı içermeyen, talihsiz açıklamalarda bulunduğu ifade edilerek, “Marmara Üniversitesi yönetimi olarak program esnasında Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’nın açıklamalarını kınadığımızı açıkça beyan etmiştik. Ayrıca Üniversitemizin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında aşağıdaki açıklamayı 26 Temmuz 2016 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunmuştuk. Prof. Dr. Nurşen Mazıcı hakkında 26 Temmuz 2016 tarihinde soruşturma açılmış ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım soruşturmacı olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu dönemde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Danıştay tarafından iptal edildiği için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dayanarak süreç işletilmiştir. Yapılan soruşturma sonucunda Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’ya, söz konusu kanunun 125. maddesine istinaden ‘kınama cezası’nın verilmesi soruşturmacı tarafından önerilmiş ve bu öneri 22 Kasım 2016 tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun 2016/725-23 sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir. Prof. Dr. Nurşen Mazıcı hakkında alınan ‘kınama cezası’ kararı 29 Kasım 2016 tarihinde İletişim Fakültesi’ne ve kendisine resmen tebliğ edilmiştir” denildi.

"BU MÜESSİF SÖZLERİ KINADIĞIMIZI TEKRAR İFADE ETMEK İSTERİZ"

Mazıcı’nın açıklamalarının bir kez daha kınandığı açıklamada, “Prof. Dr. Nurşen Mazıcı hakkında, söz konusu programda sarf etmiş olduğu talihsiz sözler dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanamadığı için mer’i mevzuat çerçevesinde başkaca bir işlem tesis edilmemiştir. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü olarak Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’nın açıklamalarını asla tasvip etmediğimizi, bu müessif sözleri kınadığımızı tekrar ifade etmek isteriz” ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Marmara Üniversitesi, Prof. Dr. Ergün Yıldırım


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