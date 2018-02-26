Marmarabirlik Mudanya'da dev tesislerinin açılışını yaptı

Mudanya'nın Yörükali Mahallesi'nde 10 dönümü kapalı, 23 dönümlük araziye konuşlandırılan, 7 bin ton kapasiteli depolama alanlarının yanı sıra zeytin erken olgunlaştırma, otomatik devir daim sistemleri ile kongre ve düğün salonunun bulunduğu tesis törenle hizmete girdi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Devlet eski Bakanı Turhan Tayan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa'nın yanı sıra siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üretici ortakların hazır bulunduğu açılışta, İlçe Müftüsü E. Mehmet Soylu'nun yaptığı duanın ardından kurdele ve kurban kesimi yapıldı. Davetlilere modern depolama tesislerini gezdirerek bilgilendiren 150 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, kendilerine destek olan Başköy'deki üst birlik yöneticilerine ve Yörükali halkı ile üretici ortaklarına teşekkür etti. Mudanya Kooperatifi'nin yaşayan kurucu ortaklarından Ömer Lütfü Kurtoğlu'nun adı da bir depoya verildi.

"40 yıl sonra çivi çakmak bize nasip oldu"

Tesis ziyareti sonrasında Kongre ve Düğün Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Mudanya'nın, Marmarabirlik'in kurucu kooperatiflerden olduğunu anımsattı. Birlik olarak Mudanya'ya 40 yıl aradan sonra çivi çakmanın kendilerine nasip olduğunu söyleyen Hidamet Asa, "CTP tanklarından oluşan ve tamamen hijyenik şartlarda hizmet verecek olan tesisimizi Mudanya'ya kazandırmak bizim dönemimize nasip oldu. 7 bin ton kapasiteli depolama alanına sahip tesisle birlikte Mudanya Kooperatifimiz ve tabiki üretici ortaklarımız daha iyi şartlarda ürünlerini değerlendireceklerdir" dedi.

Kampanya dönemiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Asa, birliğin nereden nereye geldiğini de rakamlarla anlattı.

Üretici ortaklara teşekkür

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ise, üreticinin yok yılında Marmarabirlik'e sahip çıkarak ürünlerini birliğe teslim edilmesinden çok mutlu olduklarını belirtti. Kotalı yıllarda çekilen sıkıntıların son yıllarda yaşanmadığını, hiçbir sıra ve kuyruk olmadan üretici ortakların ürünlerini teslim edebildiğini hatırlatan Yıldız, "Her şeyin başlangıcı iyi niyet. Bizler bu bölgenin zeytinci çocuklarıyız. Marmarabirlik artık sağlam temeller üzerine oturtulmuştur. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda daha iyi şekilde sezona hazırlanmaktır" dedi.

Yıldız, daha sonra tesisin konuşlandırıldığı alanın kazandırılmasında emeği geçen ve büyük gayreti olan Yörükali halkı adına Yörükali Mahallesi Muhtarı Yaşar Ünlüer'e plaket takdim ederken, Afrin'deki Türk askerine 200 gramlık ambalajlarda oluşan yaklaşık 71 bin adet gönderdiği zeytinle Zeytin Dalı Harekatı'na verdiği destekten ötürü Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'ya zeytin dalı filografisi hediye etti. Açılışta ayrıca 150 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ne bağlı bölgelerde son 3 yılda en çok ürün teslimatı yapan üretici ortaklar da plaketle ödüllendirildi.

Mali genel kurul

Öte yandan 150 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin 2016-2017 işyılı olağan mali genel kurulu Hüseyin Çelik'in divan başkanlığında gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından oya sunulması ertelenen 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 dönemlerinde görev yapan yönetim kurulları ile yönetim kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrasının yapıldığı genel kurulda, 2017-2018 iş yılı bütçesi 62 milyon 710 bin 239 lira olarak belirlendi. Üretici ortaklara verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin yönetim kuruluna yetki verilirken, yönetim kuruluna hakkı huzur ücreti olarak toplantı başına asgari geçim indirimiyle birlikte 2017 yılı brüt asgari ücretin bir katı, başkanına ise 2017 brüt asgari ücretin 1,5 katının net olarak ödenmesi kararlaştırıldı.