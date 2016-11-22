Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2016-2017 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında, üreticiye peşin ödeme kararı aldıklarını söyledi. Bugüne kadar ürün alım bedellerinin yüzde 60'ını peşin, yüzde 40'ını kampanya bitiminde ödediklerini belirten Asa, 19 Kasım Cumartesi gününden itibaren alınan ürün bedellerinin tamamının peşin ödeneceğini açıkladı.

Son 6 yıldır ürün bedeli ödemelerini 1lira dahi kredi kullanmadan, Marmarabirlik'in öz kaynakları ile yaptıklarını anlatan Asa, Güney Marmara Bölgesi'nde 32 bin zeytin üreticisinin sigortası olan Marmarabirlik'in, kaynak sıkıntısı yaşamadığını ve piyasanın regüle edilmesinde etkin rol oynadığını söyledi. Asa, Marmarabirlik'in peşin ödeme yapabilmesinin, öz kaynaklarının düzenli bir şekilde kullanılmasından kaynaklandığını vurguladı.

22 bin ton ürün alındı

Başkan Asa, 2016-2017 kampanya döneminde 22 Ekim'den bugüne kadar 101 milyon TL ürün bedeli karşılığında 22 bin ton ürün alımı gerçekleştirildiğini kaydetti. Sektörün ve üreticinin zorlu bir yıl geçirdiğini ifade eden Asa, "Özellikle bazı bölgelerde sinek vuruğu ve bazı sebeplerden dolayı yaşanan olumsuzluklar nedeniyle rekoltenin tahminlerin altında kalması beklenmektedir. Dolayısıyla bu durumda Marmarabirlik olarak kampanya sonunda 40 bin tonlar seviyesinde ürün alabileceğimizi öngörmekteyiz. Marmarabirlik, olumsuzlukların yaşandığı bir yılda aldığı bu kararla ortaklarının yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Üretici ortaklarımızın da beyan ettikleri ürünü teslim etmeleri gerekir. Aksi taktirde hasat dönemi bittikten sonra gübre ve ilaç desteğinden istedikleri oranda faydalanmaları mümkün olmayacaktır" diye konuştu.

32,3 Milyon liralık ikinci ödeme Cuma günü

Öte yandan bugüne kadar ürün teslimatı yapan üreticilere ise daha önce açıklanan takvime göre ödeme yapılacağını kaydeden Asa, "19 Kasım'dan önce alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ı peşin ödenmişti, yüzde 40'ı da kampanya bitiminde ödenecektir. Kampanya kapsamında 12,4 milyon TL tutarındaki ilk ödeme 11 Kasım’da yapılmıştı. İkinci ödeme dilimi olan 32,3 milyon TL tutarındaki ödemeyi de 25 Kasım Cuma günü yapacağız. Böylece Marmarabirlik, bugüne kadar alınan 22 bin ton ürün karşılığında üretici ortaklarına toplam 44,7 milyon TL ödeme yapmış olacaktır. Üreticilerimiz ödeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yakup Vardar

