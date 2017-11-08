Marmara'da 1 kiloluk zargana yakalandı

Marmara Denizi'nde avlanan Bandırmalı balıkçıların ağlarına takılan 1 kiloluk dev zargana balığı balıkçıları şaşırttı. Normalde 100-200 gram arası olan zargana balığının ilk kez 1 kilo ağırlığa ulaştığını gördüklerini belirten Bandırma Balık Hali'ndeki balıkçılar, "İnşallah bu büyük zarganaların sürü halinde devamı avlanır" dediler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balıkçılık yapan Cem Tecimen ise 30 yıldır bu meslekte olduğunu ve babasından öğrendiği bu meslekte ilk kez bu ağırlıkta bir zargana balığı gördüğünü ifade etti. Tecimen, "Marmara Denizi'nde ilk kez böylesine 900 küsür gram ağırlığında çıkan bir zargana. Bizim baba mesleğimiz balıkçılık ve ilk kez bu boy da bu ağırlıkta bir zargana görüyorum. İnşallah bu büyük zarganaların devamını diliyoruz. Her boy zargana var. 100-150 ve 200 ama ilk kez 1 kiloluk zargana meslek hayatımda ilk kez görüyorum" dedi.

Balıkçı Tecimen, bir müşterisi tarafından satın alınan zargananın fosfor deposu olduğunu ve yemyeşil kılçığı ve pulu sayesinde gözlere şifa kaynağı olduğunun altını çizdi.

İbrahim Aldemir