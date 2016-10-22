Bandırmalı balıkçıların palamut mesaisi rakamlara da yansıdı. Balıkçıların tuttukları balıkları bildirdikleri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilerde, Bandırmalı balıkçılar Eylül ayında 460 bin adet palamut avladı. Ayrıca Ekim ayının ilk 20 gününde ise 400 bin palamut avlandı. Avlanma rakamının Eylül ve Ekim ayı toplamında ise 1 milyonu bulması bekleniyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Cumhur Geçici ve Serkan Kurt adlı balıkçılar tekneleri ile açıldıkları Şahinburgaz ve Kapıdağ açıklarından son yılların en büyük avıyla döndüler. Yaklaşık 20 bin adet palamut balığı ile limana yanaşan teknedeki balıkların her birinin yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında olduğu görülürken, kasası 70 TL'den alıcı buldu.

İbrahim Aldemir



