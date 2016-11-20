Tekirdağ’ın Maramaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ne kıyısı bulunan Marmara Denizi'nin yaklaşık 10 metre çekilmesiyle denizde küçük adacıklar meydana geldi. Denizin 10 metre çekildiğini gören vatandaşlar paniğe kapılırken, uzmanlar tarafından yapılan açıklamada ise bu durumun normal bir doğa olayı olduğu ve denizde böyle gelgitlerin yaşanabileceği belirtildi. Öte yandan yapılan açıklamaların devamında, bu olayın meteorolojik olayların günlük yaşam biçimlerini asırlardır nasıl etkilediğini daha iyi anlamak bakımından son derece önemli olduğu, dünyanın bazı bölgelerinde belli zamanlarda yaşanan bu türden olaylar incelendiğinde atmosfer basıncı ve rüzgar, deniz yüzeylerinin şekillenmesinde oldukça önemli olduğu kaydedildi. Atmosfer basıncının her yerde eşit değerde olması ve rüzgarın her yerde sakin olması durumunda su yüzeyinin bir düzlem şeklinde sabit kalmasını sağlayacağı ve bu durumun asla gerçek atmosferde mümkün olmayacağı belirtildi.

Halil Dağ