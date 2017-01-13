Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Marmaray'da vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı

Marmaray'da vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı

Zeytinburnu Belediyesi, soğuk hava dolayısıyla sabah saatlerinde Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'nda vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

Marmarayda vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı

13 Ocak 2017 09:23
Marmaray'da vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı - Tıkla İzle

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, sabah saatlerinde Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu'nu kullanarak işe ve okula giden vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu'nda kurulan stantlarda ikram edilen çorbalar, kahvaltı yapma imkanı bulamayan vatandaşları memnun etti. Sabahın erken saatlerinde soğuk hava da yapılan sıcak çorba ikramı dolayısıyla vatandaşlar Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a teşekkür etti.

“Vatandaşlarımıza soğuk bir kış sabahında sıcak bir ikramda bulunuyoruz”

Soğuk hava da vatandaşlara sıcak çorba dağıttıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “ Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu’ndayız. Soğuk bir kış sabahında sıcak bir ikramda bulunuyoruz hemşerilerimize. İlgi de güzel. Hava gerçekten soğuk ve çorbamızda gerçekten oldukça sıcak. Afiyet olsun diyorum. Aralıklarla böyle ikramlarımız devam ediyor. Gün içerisinde zaten, bizim çok güzel bir ikram evimiz var, orada 4-5 bin kişiye her gün ikramımız var. Aralıklarla da bu tür mekanlarda yine ikramlarımız devam edecek” diye konuştu.

“Başkanımız Murat Aydın’a teşekkür ediyoruz”

Yapılan sıcak çorba ikramının çok güzel bir hizmet olduğunu ifade eden Recep Koçhan ise, “Zeytinburnu Belediyemizi ve sayın başkanımızı çok tebrik ediyoruz. Devamının yine böyle soğuk günlerde gelmesini bekleriz. Bugün kahvaltımı iş yerinde yapacaktım, buna gerek kalmayacak, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çok yerinde bir hizmet”

İşe giderken sıcak çorba içmenin keyifli olduğunu belirten Ayhan Kara ise, “İşe giderken sıcak çorbamızı aldık. Herkese tavsiye ediyorum. Ben burada esnaf olduğum için daha önce de çorba ikramından faydalandım. Çok yerinde bir hizmet. Bu havalarda daha da güzel” dedi. 

Emrah Kuş
İSTANBUL


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç