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Marmaris EMITT fuarında tanıtılıyor

Marmaris İstanbul’da kapılarını açan EMITT fuarında tanıtılıyor.

Marmaris EMITT fuarında tanıtılıyor

25 Ocak 2018 20:36

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından birisi olan kısa adı EMITT, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 22. Kez İstanbul TÜYAP fuar alanında açıldı. Fuarda Marmaris Belediyesi tarafından açılan 112 metrekarelik stantta ilçe tanıtılıyor. Stantta ziyaretçilere deniz, kum ve güneş turizminin dışında “Aktif Tatil’in Merkezi Marmaris” vurgusu yapılıyor. Fuarda çeşitli video film ve broşürlerle Marmaris tanıtılıyor.

Fuarda yoğun ilgi gören Marmaris standında Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Acar, Marmaris Belediyesi olarak uluslararası düzeyde olan EMITT fuarını önemsediklerini kaydetti. Acar, “Turizm alanında ciddi bir rekabet var. Biz de bu yarışın içindeyiz. Bu anlamda Marmaris olarak EMITT fuarındaki yerimizi aldık.” dedi.

Marmaris standında ayrıca ünlü rallici Murat Bostancı’nın aracı da sergileniyor. Ziyaretçilere Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağının 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde yapılacağı konusunda da bilgi veriliyor.

Marmaris standında gerçekleştirilen açılış kokteyline ise ilgi yoğun oldu. Yerli ve yabancı turizmciler standa gelerek ilçe hakkında bilgi aldı. Marmaris standını Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, TÜRSAB Başkan Adayı Firuz Bağlıkaya ve ünlü rallici Murat Bostancı da ziyaret etti.

Ramazan Terkos
 

 

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