15 Temmuz darbe girişiminde Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimini araştırmak için Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu üyeleri Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı Turban Grand Yazıcı otelde incelemelerde bulundular. Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ve beraberindeki 6 kişilik komisyon üyeleri Otel’e Muğla Valisi Amir Çiçek ile birlikte geldi. Komisyon üyelerini Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Otel sahibi Serkan Yazıcı karşıladı.

Komisyon araştırma öncesi otel sahibi Serkan Yazıcı darbeciler ile koruma polisleri arasında yaşananları aktardı. Yazıcı, “Cumhurbaşkanımızın korumaları odalarında gözükmeyeceklerini zannettiler galiba. O arada bir çatışma çıkınca darbeciler odaları bir şekilde tespit ediyorlar. Çatışma sürerken darbeciler odalara giriyorlar. Hatta bir odaya el bombası atıyorlar. Önce o adaya gidelim” dedi.

Darbe komisyonu üyeleri, 15 Temmuz gecesi şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibindeki şehit Mehmet Çetin’in kaldığı odada incelemelerde bulundu. Odanın birçok kesiminde kurşun izleri hala dururken, yerde hala duran kelepçe dikkat çekti. AK Parti Manisa Milletvekili ve komisyon üyesi Selçuk Özdağ koruma ekibinin kaldığı odada hala duran kurşunları gösterdi. Komisyon üyeleri şehit düşen polisi memuru odada dua okudu. O gece yaşananları anlatana Muğla Valisi Amir Çiçek, “Bu odaya gelen darbeciler koruma polislerini Cumhurbaşkanının nerede olduğunu soruyorlar. Zorlamadan sonra Cumhurbaşkanının gittiğini anlıyorlar. Bu sırada da sürekli Marmaris, Muğla Emniyeti ve korumalara 3,5 saate kadar ateş ediliyor. Bu sırada helikopterler destek olmaya çalıştı fakat biz helikopterleri indirmedik ve yakıt verdirmemeye çalıştık” dedi.

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek şehit polisin kaldığı odada yaptığı açıklamada, “Hakikaten biz biliyorduk darbecilerin hukuk tanımadıklarını, insan hakkı tanımadıklarını, ne kadar hain kalleş acımasız olduklarını. Ama o 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımıza suikast için gelen o hainler, bu çeteler gördüğünüz gibi burada kat kat fazlasını göstermişler. Hem burada masum bir korumayı şehit etmişler, hem de bu odada her taraf kurşun izleri ile dolu. Normal bir savaşta düşman askerinin yapmayacağı bir şekilde bu düşmanlığı, bu hainliği kendi insanına, kendi Cumhurbaşkanına kendi devletine karşı yapan bir örgütü artık lanetlemekten başka şu an yapacağımız bir şey yok. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi darbe gecesi nasıl bütün siyasi temsilcileri ile beraber demokrasiyi, devleti milletimizi ve bayrağımızı savunmak iç in dimdik ayakta durmuşsa, burada da Muğla, Marmaris bütün vatandaşlarımız valimiz ile, emniyet müdürümüz ile gerçekten devletine bağılı sadık komutanları ile fedakar vatandaşlarımız ile bir demokrasi mücadelesi vermişlerdir. Biz hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. Geçmişte darbeleri gördü bu millet ama, darbenin millet eliyle, halkımız eliyle püskürtüldüğüne ilk defa şahit olduk. Burada Marmaris halkının şehadeteni, duruşunu TBMM tutanaklarına, zabıtlarına geçirmek için bugün buradayız. Tarih elbette yazacaktır. Ama biz istiyoruz ki, bu milletin temsil makamı olan TBMM’nin görevlendirdiği bu komisyon da yerinde inceleyerek bunları tarihi tutanaklara işlesin. Biz ne dışarıdaki, ne içimizdeki hainlere biz devletimizi, milletimizi, bayrağımızı teslim etmeyeceğimizin bir delilidir, bir belgesidir bunlar. Buradaki kurşun izleri, yerlere atılan kelepçeler burada bizim polisimize yaptıkları işkenceler zulümlere rağmen nasıl dik durduklarını yerinde olayın şahidi sayın valimiz bizlere anlattı” diye konuştu.

‘Gazi Marmaris’ ismi için kanun telifi verilecek

15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonunda yer alan İstanbul Milletvekili Belma Satır, Marmaris halkının 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini söyleyerek, “Marmaris’in adı değiştirilerek Gazi Marmaris’ olabilir. Ben bununla ilgili kanun teklifine imza atarım. Televizyonlarda izledik, burada açıklamaları dinledik. Yerinde görünce çok daha fazla etkileniyoruz. Allah bir daha bize böyle bir gece yaşatmasın. Dolayısı ile o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın o gece buradan sağ çıkmasaydı bunun faturası çok çok daha ağır olacaktı. Dolayısı ile Marmaris kalbimizde 15 Temmuz için önemli. Biz komisyon olarak bu ismin arkasında dururuz” derken, komisyon üyelerinin tamamı bu kanun teklifine imza atacaklarını açıkladılar.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, koruma polisinin şehit düştüğü odada kurşun izlerini gösterirken, komisyon üyeleri daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisi ve ardından kaldığı villaya gittiler. Çalışma ofisinde bulunan banyoyu gören Komisyon Başkanı Petek kurşun izlerini yerinde gördü. Otel sahibi Serkan Yazıcı komisyon üyelerine otel içinde darbecilerin geldikleri ve ormanlık alana kaçtıkları alanları da gösterdi.

