Üç gün sürecek fuarın ilk iki gününde, destinasyon temsilcilerinin, seyahat acentelerinin temsilcilerine yörelerini tanıtacakları, bilgi vermenin yanısıra anlaşma çabası içinde olacakları kaydedildi.

Türkiye, 783 metrekarelik bir alanda temsil edildiği WTM Londra Fuarı'nın 9 Kasım günü ise gün boyu halka açılacağı bildirildi.

Türkiye, fuarda 783 metrekarelik, turkuaz konseptli bir standla Londra Kültür ve Turizm Müşavirliği'nin oluşturduğu alanda bir 30'u özel sektör, 25'i kamu kurumu, dernek ve sektörel birlik olmak üzere 55 kurum ve şirket ile temsil ediyor.

Söz konusu kurumlar arasındaki MTO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Meclis Üyesi Cüneyt Ünver ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ergüç de Marmaris’i hem acentelere hem de tatilci adaylarına tanıtmak için Londra’da bulunuyor. İlk gün acentecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı öğrenilen MTO heyeti, yanlarında götürdükleri, özenle hazırlanmış Marmaris tanıtım materyallerini de ziyaretçilerine dağıtıyor. Oda’dan konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Marmaris turizminin lokomotifi olan İngiltere pazarında Marmaris destinasyon bilgilendirilmesi, alternatif turizm olanaklarının acentelere tanıtımı, üye otellerimizin tanıtımı, 2017 yılı turizm hedeflerinin yükseltilmesi adına Londra’da bulunuyoruz” denildi.

Vural Efecik