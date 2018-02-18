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Marmaris’e kış uğramıyor

Yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava hakim olurken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde güneşli hava vatandaşlara kış ortasında yazı yaşattı.

Marmarise kış uğramıyor

18 Şubat 2018 16:29


Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Bazı vatandaşlar kafeteryaları doldururken bazı vatandaşlar da sahil boyunca yürüyüp güneşli havanın keyfini çıkardı. Çocuk sahibi olan ailelerde parklara akın etti. Aileleriyle sahile gelen çocuklarda kumda oynayıp sıcak havanın keyfini çıkardılar. Bazı vatandaşlar balık tutmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise kanoyla deniz keyfi yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Marmaris’te denize giren vatandaşlar da vardı. Güzel havayı fırsat bilip denize girdiğini belirten Onur Yamçioğlu “En son kasım ayında girmiştim. Kış ortasında denize girebiliyoruz, ülkemizin güzelliklerinden biri bu. Marmaris daha da güzel. Deniz suyu sıcaklığı, denizi sevenler için normal” dedi. 

Ramazan Terkos
 

 

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