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Marmaris'te 2 köpek zehirlenerek öldürüldü

Marmaris’te 10 gün içinde iki köpek zehirlenerek öldürüldü. Son olarak Çiko isimli köpek bir evin bahçesinde ölü halde bulununca, hayvanseverler katliama tepki gösterdi.

Marmariste 2 köpek zehirlenerek öldürüldü

11 Ocak 2018 17:32

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi’nde sahibi tarafından Pazar gününden beri haber alınamayan Çiko isimli köpek bir evin bahçesinde ölü olarak bulundu. Veteriner kliğine götürülen Çiko’nun zehirlenerek öldürüldüğü tespit edildi. Çiko’nun sahibi Nazan Uslu gözyaşlarını tutamadı.

Çiko’yu el bebek gül bebek olarak büyüttüğünü söyleyen Uslu, Hayvanları Koruma Yasası’nın değiştirilmesini istedi.Uslu,”Çiko 12 yaşındaydı. Bizim evde doğdu. Pazar gününden beri haber alamıyorduk. Bir villanın bahçesinde ölüsünü bulduk. Hayvanları öldüren ve şiddete maruz bırakan kişilere en ağır cezalar verilmelidir.”
İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter olayla ilgili şunları söyledi:” İçmeler’de 10 gün içiresinde öldüren ikinci köpek Çiko oldu. Hayvanlara yönelik işlenen suçların cezalarının artırılması gerekiyor” dedi.
Veteriner Hekim Behçet Düzgün ise, ne tür zehirle öldürülürse öldürülsün hiçbir suçu olmayan bir canlının bunun yapılmasının doğru olmadığı ifade etti.

Ramazan Terkos

Etiketler: köpek, marmaris, zehirlenme

 

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