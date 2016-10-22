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Marmaris’te 263 şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Jandarma kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 263 şişe kaçak içki ele geçirildi.


22 Ekim 2016 13:20

Edinilen bilgiye göre, ilçeye giriş yapacak olan bir araç ihbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada koliler içerisinde 263 şişe kaçak içki ele geçirildi. Adli makamların talimatı ile ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken araçta bulunan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın sağlığını tehdit eden, zaman zaman ölümlere sebebiyet verebilen ve vergi kaybına neden olan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Vural Efecik
MUĞLA

Etiketler: kaçak içki, marmaris


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