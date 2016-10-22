Edinilen bilgiye göre, ilçeye giriş yapacak olan bir araç ihbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada koliler içerisinde 263 şişe kaçak içki ele geçirildi. Adli makamların talimatı ile ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken araçta bulunan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın sağlığını tehdit eden, zaman zaman ölümlere sebebiyet verebilen ve vergi kaybına neden olan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Vural Efecik

MUĞLA