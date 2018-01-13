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Marmaris'te amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Spor Müdürlüğü tarafından Marmaris’te bulunan amatör spor kulüplerine ücretsiz spor malzemesi dağıttı.

Marmariste amatör spor kulüplerine malzeme desteği

13 Ocak 2018 23:29

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Beldibi Mahallesi’nde amatör spor kulüplerine ücretsiz spor malzeme dağıtım etkinliği düzenlendi. Törene AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz,AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen,MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, amatör sporcular ve antrenörler katıldı.

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamayı Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz yaptı. Öçalmaz, ”Hepinizin bilfidği gibi 2018 yılı Madde Bağımlılığı ile Mücadele yılı. Bu çerçevede 410 tane faaliyete imza attık. Bugün de Bakanlığımızın gönderdiği spor malzemelerini sporcularımızla buluşturuyoruz.” dedi.
İl genelinde 400’ün üzerinde spor kulübünün bulunduğunu belirten Öçalmaz, kurum olarak kulüplerin tamamına yakınına malzeme yardımında bulunduklarını söyledi.

Ramazan Terkos
 

 

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