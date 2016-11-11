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Marmaris'te apart oteller yıkılıp, lüks konutlar yapılıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizm mevsiminin kötü geçmesinin ardından apart oteller lüks konutlara dönüşüyor.


11 Kasım 2016 09:46

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris’te sezonun sona ermesiyle birlikte inşaat hareketliliği yaşanmaya başladı. Kötü geçen turizm sezonunun ardından ilçede bulunan turistlik apart sahipleri, kentsel dönüşüm avantajını kullanarak binalarını yıkıp yerine lüks konutlar yapmaya başladı. 60 bin yatak kapasiteli turizm kentinde niteliksiz 20 bin yatak sayısına sahip çok sayıda apart bulunuyor. Bölgede turizm gelirlerinin düşüp, gayrimenkul ve kira değerlerinin artması niteliksiz turistlik tesis sahiplerini konut yapımına yönlendirdi. Yıkım için Marmaris Belediyesi’ne yapılan başvurunun ise 100’ü aştığı öğrenildi. 

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özgür Han, kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıkılarak yenilerinin yapıldığını söyledi. Han, “Marmaris son yıllarda ciddi anlamda prim yaptı, değer kazandı. Gayrimenkul fiyatlarında ciddi anlamda artışlar gözleniyor. Geçtiğimiz yıl turizm sezonundaki tökezleme nedeniyle de birçok niteliği düşük turizm tesislerinin yıkılarak yerlerine nitelikli konutların inşa edildiği ve dönüşümün bu yönde olduğunu gözlemliyoruz. Bu konuda belediyemize ciddi anlamda bir talep var. Bu dönüşümün bölgeye olumlu anlamda katkıları olacağını düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm vatandaşlarımıza birçok vergi ve harç ücretlerinde avantaj sağlıyor. Bankaların da bu dönüşüme desteği var. Muğla’nın büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından beldelerin mahalleye dönüşmesiyle birlikte Armutalan, İçmeler, Beldibi gibi beldelerde çok sayıda niteliksiz turistik apart otel bulunuyor. Bunların yerini artık lüks konutlar alacak” diye konuştu.
İlçede önümüzdeki günlerde sahil bölgelerindeki apart otellerin yıkımlarına başlanacağı öğrenildi. 

Vural Efecik
 

Etiketler: konut, marmaris


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