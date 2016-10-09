Kaza, sabaha karşı 05.00 sıralarında Armutalan -Datça yolu üzerinde meydana geldi.Hasan Arslan isimli arıcının kullandığı arı yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen sebepten kontrolden çıkarak karayolu kenarındaki duvara çarptı. Kazada, sürücü Hasan Arslan ve Mehmet Özatan yaralandı.Yaralı arıcılar ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Marmaris Datça yolu trafiğe kapandı.Polis ve itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle yola devrilen kovanlardan çıkan arıların saldırısına uğradı. 3 polis ile bir itfaiye erini çok sayıda arı soktu. Arı sokmasından etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis,kaza yerinden geçen arıcıların yardımıyla yola savrulan kovanları kaldırıp trafiği tek şeritten açarak araçların geçişini sağladı. Muğla BALDER Derneği polisin yardım talebi üzerine SMS yoluyla bölgedeki arıcılara mesaj atarak kaza yerine çağırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vural Efecik