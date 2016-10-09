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Marmaris'te arı kamyoneti kaza yaptı: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde arı kamyonetinin kontrolden çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Polis ve itfaiye ekiplerine kazaya müdahale ettikleri sırada arılar saldırdı, bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Marmariste arı kamyoneti kaza yaptı: 2 yaralı

09 Ekim 2016 08:46

Kaza, sabaha karşı 05.00 sıralarında Armutalan -Datça yolu üzerinde meydana geldi.Hasan Arslan isimli arıcının kullandığı arı yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen sebepten kontrolden çıkarak karayolu kenarındaki duvara çarptı. Kazada, sürücü Hasan Arslan ve Mehmet Özatan yaralandı.Yaralı arıcılar ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Marmaris Datça yolu trafiğe kapandı.Polis ve itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle yola devrilen kovanlardan çıkan arıların saldırısına uğradı. 3 polis ile bir itfaiye erini çok sayıda arı soktu. Arı sokmasından etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis,kaza yerinden geçen arıcıların yardımıyla yola savrulan kovanları kaldırıp trafiği tek şeritten açarak araçların geçişini sağladı. Muğla BALDER Derneği polisin yardım talebi üzerine SMS yoluyla bölgedeki arıcılara mesaj atarak kaza yerine çağırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Vural Efecik

Etiketler: arı kamyoneti, kaza, marmaris


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