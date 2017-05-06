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Marmaris’te FETÖ/PDY‘den gözaltına alınan doktor tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Marmariste FETÖ/PDYden gözaltına alınan doktor tutuklandı

06 Mayıs 2017 11:23

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor B.P.'yi (47), evinde yakaladı. Evde yapılan aramada naylon poşet ile muhafaza altına alınarak çekmeceye gizlenmiş 'F' serisi 2 adet 1 dolar ile telefon, tablet ve bilgisayara el konuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğüne getirilen B.P. üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Telefonunda örgütün haberleşme programı 'Bylock' tespit edilen doktorun Afrika’da şirketleri olduğu belirlendi. Marmaris Adliyesine sevk edilen B.P., tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Vural Efecik

Etiketler: doktor, marmaris, tutuklanma


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