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Marmaris'te otele fuhuş baskını

Marmaris’te polisin bir apart otele yaptığı fuhuş baskınında yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

Marmariste otele fuhuş baskını

06 Şubat 2018 20:44

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler aldığı ihbar üzerine Çıldır Mahallesi’ndeki bir apart otele fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda Özbekistan uyruklu S.U., Azerbaycan uyruklu I.B., Kırgızistan uyruklu İ.B. ve D.S. gözaltına alındı.

İfadeleri alınan yabancı uyruklu 4 kadın, daha sonra sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresine gönderildi.İşletme sahibine ise fuhuşa aracılık ettiği suçlamasıyla yasal işlem yapıldığı belirtildi. 

Ramazan Terkos

Etiketler: fuhuş baskını, marmaris

 

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