Marmaris’te teknenin dümeni kitlendi faciadan dönüldü

İçinde yabancı turistlerle birlikte turdan dönen 24 metre uzunluğundaki 'korsan gemisi' konseptli 'Gazi Bey' isimli günübirlik tur teknesi ilçe körfezine giriş yaptı.

Günübirlik tur teknelerinin demir attığı Yat Limanı'na giren gemi, manevra yaparken, gaz teli kopunca dümeni kilitlendi. Kontrolü kaybedilen tekne, limanda sürüklenmeye başladı. Tekne personeli bağırarak çevredeki denizcilerden yardım istedi. Bu sırada ahşap teknede bulunan yabancı turistler büyük panik ve korku yaşadı. Denize atlayan çevredeki denizciler, müdahale etmeye çalıştı. Sürüklenen tekne, limanda demirli başka bir günübirlik gezi turu yapan tekneye çarptı. Kaptanların ve gemicilerin su altında yaptığı müdahaleyle, kilitlenen dümen açıldı ve tekne, limana demir attırıldı. Korku ve panik yaşayan turistler, kazadan yara almadan atlattı.

Dümeni kilitlenen ve çarpılan teknede küçük çaplı olarak pruva kısmında hasar olduğu öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Liman Başkanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.