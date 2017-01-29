Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Marmaris’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Marmaris’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmariste trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

29 Ocak 2017 18:58

Olay, saat 16.30 sıralarında Şehit Ahmet Benler Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. A.T.’nin (24) kullandığı 48 ST 643 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkan Salih Çakır (85) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın hızıyla elektrikli bisikleti kullanan Salih Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, bisikletin arkasındaki eşi Hatice Çakır ve motosiklet sürücüsü A.T yaralandı. Yaralılar ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yaşamını yitiren Salih Çakır’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Vural Efecik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!