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Marmaris’te türbe kundaklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman'a Rodos seferi öncesi yol gösterdiği rivayet edilen ve aynı ismi taşıyan cami bahçesindeki Sarıana Türbesi, gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı.


27 Eylül 2016 12:24

Olay, gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kafasında kask olan bir kişi motosikletle caminin açık bahçe kapısından süratle içeri girdi. Türbenin demir kapısının önüne gelen kişi, pencere camlarını kırıp içeriye bidondaki akaryakıtı boşaltarak çakmakla ateşe verip kaçtı. Türbeden alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verip alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Yangında türbede maddi hasar meydana geldi.
Türbenin kundaklandığı bilgisini alan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, sabah saatlerinde türbede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Yüksel, türbenin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiğini belirterek, şüphelilerin yakalanması için gerekli çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Vural Efecik
 

Etiketler: marmaris, muğla


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