Marsh & McLennan, Jardine Lloyd Thompson'ı 5.6 milyar dolara satın alıyor

Risk yönetim danışmanlığı, sigorta ve reasürans brokerliği ile birlikte strateji ve insan kaynakları alanlarında müşterilerine hizmet veren Marsh & McLennan Şirketler Grubu, İngiliz rakibi Jardine Lloyd Thompson'ı (JLT) hisse başına 19.15 pound olmak üzere 5,6 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşması imzaladı. 2019 yılının ilkbaharında tamamlanması beklenen satın alma ile birlikte Marsh & McLennan Şirketler Grubu, küresel varlığını genişleterek daha hızlı büyüyen niş sigorta alanlarına odaklanmayı hedefliyor.

Marsh & McLennan Şirketler Grubu Başkanı ve CEO'su Dan Glaser, konu ile ilgili değerlendirmesinde, Jardine Lloyd Thompson'ın, Marsh & McLennan Şirketler Grubu müşterileri, çalışanları ve hissedarları için önemli bir değer oluşturacağının altını çizerek, “Şirketlerimiz arasında var olan tamamlayıcı uyum, müşterilerimize istisnai hizmetler sunmak ve çalışanlarımız için fırsatlar oluşturma açısından önemli bir platform oluşturacaktır. Kişisel olarak, Jardine Lloyd Thompson'ın CEO'su Dominic Burke'yi ve yönetim ekibini sigortacılık mesleğine başladığımdan beri tanımakta ve kendilerine saygı duymaktayım. Jardine Lloyd Thompson'ın yetenekli çalışanlarının katılmasıyla Marsh & McLennan Şirketler Grubu'nun daha da güçlü ve dinamik bir şirket olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından hâlihazırda Jardine Lloyd Thompson CEO'su olan Dominic Burke, Marsh & McLennan Şirketler Grubu'na Başkan Yardımcısı olarak katılacak ve Marsh & McLennan Şirketler Grubu'nda İcra Komitesi üyesi olarak hizmet verecek.

“Sektöre fener olacak bir birliktelik”

Jardine Lloyd Thompson CEO'su Dominic Burke ise anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İnsanlarımıza, kültürümüze ve müşterilerimize sarsılmaz bağlılığımıza dayanarak Jardine Lloyd Thompson'nin başardığı şeyden büyük gurur duyuyorum. Marsh & McLennan Şirketler Grubu, bu süreçte her zaman en saygın rakiplerimizden biriydi. Bu birliktelik ile birlikte, sektörümüz için bir fener gibi duracak bir grup oluşturacağımıza inanıyorum”.