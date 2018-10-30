Mars'ta görülen bulutun esrarı çözüldü

Avrupalı Uzay Ajansı (ESA), Mars'ta bir aydan fazla bir süredir gözlemlediği Arsia Mons Yanardağı üzerinde görülen bulutun volkanik aktiviteyle bağlantılı olmadığını açıkladı.

ESA, 13 Eylül'den beri yaklaşık 19 kilometre yüksekliğindeki yanardağdaki aktiviteyle meydana geldiği düşünülen ince uzun bulutu inceliyordu. 1496 kilometre uzunluğundaki Mars atmosferindeki hava tarafından oluşturulan bir kütledir.

NASA'nın araştırmaları, aksi gibi görünmesine rağmen yanardağın faaliyetinin 50 milyon yıl önce sona erdiğini gösteriyor. Dünyadaki en büyük volkandan 30 kat daha büyük bir volkan olan Arsia Mons'un üzerinde Eylül ayında keşfedilen benzer bulutlar daha önce 2009, 2012 ve 2015'te de gözlemlenmişti. Bulutlar Mars'ta mevsimine girmeden önce kendini belli ediyor. Arsia Mons volkanının üzerinde beliren bulut da gezegenin kış dönümünden önce 16 Ekim'de ortaya çıktı.

ESA, gezegeni sarsan devasa toz fırtınasının büyük ihtimalle bulutun büyüklüğünde ve görünürlüğünde bir etken olduğunu belirtti.