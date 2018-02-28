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Mart kapıdan baktırdı...

Mart ayına saatler kala Eskişehir'de etkili olan kar yağışı şaşkınlığa neden oldu.

Mart kapıdan baktırdı...
Mart kapıdan baktırdı - Foto Galeri

28 Şubat 2018 22:59
Mart kapıdan baktırdı - Tıkla İzle

Güne yağmurla uyanan Eskişehirliler, akşam saatlerinde ise kar yağışıyla karşılaştı. Şubat ayının bitmesine saatler kala etkisini göstermeye başlayan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi. Hissedilen sıcaklığın eksi 2’lere kadar düştüğü kentte parklar, park halindeki araçlar ve trafik tabelaları beyaz örtü ile kaplanırken, trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar da kontrollü şekilde yola devam ettiler.

Meteoroloji verilerine göre Perşembe akşamına kadar soğuk havanın etkisini göstereceği öğrenildi. 

Kadir Arslan - Burak Tekin - Mustafa Kaplan

 

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