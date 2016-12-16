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Martin Linnes: 'Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum'

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Galatasaray’da mutlu olduğunu ve sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. Linnes, “Ocak’ta ayrılmayı düşünmüyorum” dedi.

Martin Linnes: Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum

16 Aralık 2016 14:20
Martin Linnes: 'Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum' - Tıkla İzle

Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak olan sarı-kırmızılı takımda kritik maç öncesi Norveçli futbolcu Linnes, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Deplasmanda oynuyoruz çok zor bir takım”

Linnes, Osmanlıspor’un çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek, “Son dönemlerde de çok iyi futbol sergiliyorlar. Deplasmanda oynuyoruz çok zor bir takım. Diğer taraftan da bizde iyi gidiyoruz. Hocamız bizden memnun. O yüzden bizim için orası zor bir deplasman olmasına rağmen oraya mutlu gideceğiz” diye konuştu.

“Sağ bek olarak önemli bir performans sergilerim”

Sağ bek oynadığı maçlarda en iyi performansını gösteremediğini ifade eden Norveçli oyuncu, “Bu seneki en iyi performansımı sol bek olarak Bursaspor maçında gösterdim. Gerçek pozisyonum ve sevdiğim yer sağ bek. Umarım ilerleyen maçlarda sağ bek olarak önemli bir performans sergilerim” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray büyük bir adım kolay geçiş değil”

Linnes, antrenmanlarda her gün maksimumu yapmaya çalıştığını dile getirerek, “Noveç’ten sonra Galatasaray büyük bir adım kolay geçiş değil benim için. Zamana ihtiyacım var. Adaptasyon dönemimde olduğuma inanmıyorum. Antrenmanlarda kendimi her geçen gün daha da iyi hissediyorum” açıklamalarında bulundu.

“Nereye koşarlar bunu bilmek gerek”

Türkiye’deki oyun sistemi hakkında konuşan Linnes, “Yeni bir takıma geldim ve en önemlisi takım arkadaşlarım tanımam gerekiyordu. Saha içerisinde ne yaparlar nereye koşarlar bunu bilmek gerek. Burası büyük bir adım. Lig içinde öyle. Buradaki lig daha iyi takımları ve oyuncuları barındırıyor” dedi.

“İyi bir iş çıkarıyor”

Sağ bek pozisyonunda görev alan Sabri’nin performansı değerledirmesi istenilen Martin Linnes, “Sabri’nin çok iyi bir insan olduğunu söylemem gerek. Burada uzun yılladır görev alan bir oyuncu. İyi bir iş çıkarıyor. Sağ bek pozisyonuna tekrar geçmem için çok çalışmam gerek. Çünkü Sabri iyi bir performans sergiliyor” diye konuştu.

“Ocak’ta ayrılmayı düşünmüyorum”

“Önümüzdeki iki maçı atlatıp en iyi şekilde ilk devreyi bitirmek istiyoruz” diyen Linnes, “En büyük hedefim Galatasaray’da başarı yakalamak. Ben buraya odaklandım ve gitmek gibi bir düşüncem yok. Ocak’ta ayrılmayı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.
Norveçli sağ bek, taraftarın önünde oynamanın rüya gibi olduğunu aktararak, “Bana verdikleri destek çok önemli. O destek beni motive ediyor” dedi.
 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın
İSTANBUL 


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