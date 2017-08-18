Martin Schulz'tan Türkiye'ye küstah tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya'daki Türklere, "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" diye seslenmişti.

Erdoğan'ın bu açıklamalarına Almanya'da Sosyal Demokrat Partili'nin (SPD) Başbakan adayı olan Martin Schulz'tan yanıt geldi.

"DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ"

Martin Schulz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer alıyordu;

"Almanya'daki vatandaşlarıma şunu söylüyorum, sakın bu yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Bunlar Türkiye düşmanlarıdır. Birinci, ikinci parti önemli değil. Bu şu anda Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın onur mücadelesidir. Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimize özellikle Türkiye'ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum"

Mustafa Arıdoru