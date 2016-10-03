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Martin Skrtel ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nde 29 Eylül Perşembe günü oynadığı Feyenoord maçında burnu kırılan Slovak oyuncu Martin Skrtel, bugün Ulus’taki Liv Hospital’da başarılı bir ameliyat geçirdi.

Martin Skrtel ameliyat oldu

03 Ekim 2016 17:26

Feyenoord maçında burnunun kırıldığının anlaşılmasına rağmen maça devam eden ve hafta sonu oynanan Osmanlıspor maçında da maskeyle oynayan Martin Skrtel bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyattan sonra açıklamalar yapan Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu şunları söyledi: “Martin Skrtel'in Perşembe günkü Feyenoord maçında burnu kırılmıştı. Ancak maça devam etti. Maçtan sonra Liv Hospital'a geldik, tetkikleri yapıldı. Bu tetkiklere göre burnunda iki yerde kırık vardı. Kırığın o an opere edilmesi, bu haftaki Osmanlıspor maçında oynamamasına yol açacaktı. Bunu hem sporcu hem yönetim hem de teknik ekiple konuştuk. Skrtel’in maskeyle oynamasına ve ameliyatın bugün yapılmasına ortak bir şekilde karar verdik. Oyuncu da fedakarca oynadı ve bugün de planladığımız gibi operasyon gerçekleştirildi. Durum iyi tedavisine devam ediyoruz.” 

Etiketler: ameliyat, Martin Skrtel


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