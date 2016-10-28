Fenerbahçe’nin bu sene transfer ettiği Martin Skrtel, Lig Tv’ye açıklamalarda bulundu. Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Slovak oyuncu adaptasyon süreciyle ilgili, “Sadece ben değil ailemle birlikte adapte olduk. Yerleştik özel hayatımda çok keyif alıyorum. Ama futbol tabii ki farklı bir konu. İngiltere Premier Lig ile Spor Toto Süper Lig'i mukayese etmek zor. Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Ama buraya geldiğimde de şaşırdım. Burası da çok kaliteli. Pek çok iyi takım ve pek çok iyi oyuncu var. Buraya gelmeden önce bu kalitede futbol oynandığını bilmiyordum. Bu ligin seviyesi beni şaşırttı. Standartlar iyi” ifadelerini kullandı.

"Liverpool benim ikinci evimdi

Liverpool’dan ayrılma kararı alırken zorlandığını dile getiren Skrtel, “Tam 8,5 yılım orada geçti. Liverpool benim ikinci evimdi. Oğlum orada doğdu. Orayı seviyordum. Mutluydum ancak futbol anlamında bakınca yeni bir şeyler yapmak, yeni bir hedef koymak, yeni bir tecrübe edinme zamanı geldi diye düşündüm. Fenerbahçe’ye katılma fırsatım olduğu için son derece mutluyum” dedi.

Fenerbahçe’ye geliş sürecinde Miroslav Stoch ile konuştuğunu söyleyen başarılı futbolcu, o dönemde Türk futbolu hakkında çok şey bilmediğini, sadece Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş isimleri hakkında bilgi sahibi olduğunu sözlerine ekledi.

"Tüm takımın tecrübeli olması işimi kolaylaştırdı"

Defans hattında Simon Kjaer ile uyumundan da bahseden Skrtel, “Geldiğimde tüm takımın tecrübeli insanlardan oluşması işimi kolaylaştırdı. Hepsi yardımcı oldu açıkçası. Bu da uyum sürecinde işimi kolaylaştırdı” şeklinde konuştu.

Fiziksel olarak güçlü oluşunu antrenmanların dışında her gün salonda ayrı çalışmasına bağlayan sarı-lacivertli futbolcu, oynadığı pozisyonda biri için fizik durumunun iyi olması gerektiğine dikkat çekti.

Büyük maçların motivasyonunda herhangi bir etkisinin bulunmadığını ifade eden Martin Skrtel, “Ligde 34 maç oynuyoruz. Hepsi benim için önemli. Ben savunmacıyım. İşim defans ama şans olur ise değerlendiriyorum tabi. Henüz golüm yok ama umarım ilerleyen günlerde değişir. Bazen kornerlerde ya da ileri çıkılabilecek anlarda forvete destek oluyorum” dedi.

"İşler istediğimiz gibi gitmedi"

Son haftalardaki kötü gidişe rağmen takım ruhuyla daha iyi işler yapacaklarına inandığını vurgulayan yıldız futbolcu, “Büyük takımlarda oynayınca hedefler büyük oluyor. Ben gelmeden önce de burada beklentinin ne düzeyde olduğunu duyuyordum. Şimdi de görüyor, yaşıyorum. Skorlar istediğimiz skorlar değil. Takımdaki kalite belli. Takım ruhumuz var. Ligde daha iyi bir yerde olmamız gerektiğini biliyorum. Futbolda bazen garip, komik diye adlandırabileceğimiz işler de olabiliyor. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Çok iyi bir çalışma ile düzelttik. Şansı da yanımıza almak istiyoruz. Konya maçında aldığımız skor takım ruhumuzu gösterdi. Sonuna kadar savaştık. Bu takımın kalitesi iyi. Şans da olunca işler daha iyi olacak” diyerek sözlerini noktaladı.