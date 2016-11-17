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Martin Skrtel: Derbide oynamak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, Galatasaray ile oynayacakları maç için, “İlk tecrübem olacak. Bu karşılaşmada sahada yer alabilmek için sabırsızlanıyorum” dedi.


17 Kasım 2016 16:33

Sarı-lacivertlilerin Slovak oyuncusu Martin Skrtel, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile zor bir karşılamaya çıkacaklarını vurgulayan Skrtel, “Ama herkes için heyecan verici bir maç olacağını düşünüyorum. Bir derbi maçına çıkacağız ve ben herkesten bugüne kadar, Türkiye’nin en büyük maçının bu maç olduğunu duydum. Bu derbide, Fenerbahçe-Galatasaray maçında ilk tecrübem olacak. Bu karşılaşmada sahada yer alabilmek için sabırsızlanıyorum. İnanıyorum ve takım halinde inanıyoruz, biz onları burada mağlup edebiliriz. Bizim için çok önemli bir maç gerçekten” diye konuştu.

“O atmosferde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum”
Derbiye gelecek sarı-lacivertlilere de seslenen yıldız futbolcu, şunları söyledi:
“Taraftarımızın yanımızda olması, stadımızı tamamen doldurmaları bizim için sadece iyi bir durum oluşturabilir. Her oyuncu için çok daha iyi olacaktır dolu bir statta oynamak. Çünkü dolu tribünler önünde oynarken saha içerisinde kendinizi her zaman daha iyi hissedersiniz. Bu atmosferi yaşamak, o atmosferde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü taraftarlarımızın neler yapabileceğini Manchester United maçında gördük. Umarım onun daha da iyisini yaparlar ve takımımıza bu anlamda da katkılardı olur.”

“Golü kimin attığı önemli değil”
Sahada olduğu sürece takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen Slovak oyuncu, “Bu maçta gol atıp atamayacağımı bilmem zor tabii. Daha önce de belirtmiştim; benim için öncelik savunma. Gol atmak benim için sadece bir artı, ekstra bir iş olur. Takımıma bu anlamda da katkı verebilirsem, tabii ki bundan da mutlu olurum. Aslında geçmişte büyük maçlarda gol atma konusunda biraz da şanslıydım. Pazar günü de gol atabilirsem benim için harika olur. Ama bu hem benim hem de takım için artı bir özellik olur, eğer bunu da başarabilirsem. Benim için esas önemlisi, bir numaralı öncelik maçı kazanmamız, 3 puanı almamız. Golü kimin attığı hiç de önemli değil. Ama gol atmalıyız” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Martin Skrtel


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