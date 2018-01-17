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Marul tarlada 60 kuruş, pazarda 3 lira

Yüze yakın ürünün yetiştiği bereketli topraklara sahip Bursa'nın İnegöl ilçesinde kış mevsimine rağmen hasat devam ediyor. İnegöl’de 400 dönüm alanda yetiştirilen marul, pazarda yüksek fiyatlarla satılıyor.

Marul tarlada 60 kuruş, pazarda 3 lira

17 Ocak 2018 11:22

Çeltikçi kırsal mahallesindeki serasında marul hasadına başlayan Tuncay Öz, “Kış mevsiminde marul yetiştiriyoruz. Seramızda yetiştirdiğimiz marulun hasadına başladık. Ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde hasat etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Marulun yetişmesi 3-4 ayı buluyor. Nisan ayına kadar hasat sürüyor. Yaklaşık 3 dönümde marul üretimi yapıyoruz” dedi.

Üç dönümlük alanda 20 bin marulu tek tek topladıklarını anlatan Öz, “Biz buradan elde ettiğimiz gelirle, yetiştirirken aldığımız borçları ödemeye çalışıyoruz. Marul hasadının ardından yaz mevsiminde de salatalık ve domates yetiştiriyoruz” dedi.

Fiyatlardan yakınan Öz, “Biz tanesini 60 kuruştan toptancıya satarken, pazarda 2.5-3 TL’ye satılıyor. Bu yüzden biraz sitemliyiz. Maliyetleri de ağır. Tohum fidesi, mazot fiyatları yüksek. Şartlar ağır. Lodostan, kardan seralarımız etkileniyor. İki üç yıldır seralarımız kar ve lodostan zarar gördü. TARSİM’den yana dertliyiz. Sigorta yaptırmak dahi istemiyoruz. Herkes garantisini almış ama bizim hiçbir garantimiz yok. Battığımız zaman tarlayı satmak zorunda kalıyoruz. Mevsimlik işçilerin günlük ücretleri 100 lirayı buluyor” ifadelerini kullandı. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: marul

 

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