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Mas teşekkür etti

Trabzonspor'dan Boca Juniors'a transfer olan Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas, camiaya teşekkür etti.

Mas teşekkür etti

07 Ocak 2018 11:11

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Arjantin'in San Lorenzo takımından transfer ettiği Emmanuel Mas, Boca Juniors olmasının ardından bordo-mavili camiaya teşekkür ederek veda etti. Bordo-mavililerin Arjantin kulübüne 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile verdiği oyuncu bordo-mavili kulüpten alacağı 100 bin Euro'dan da vazgeçmişti.

Arjantinli oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabından İspanyolca ve Türkçe yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Beraber geçen bir yıl için, çok teşekkürler Trabzonspor. Ben ve ailem bize karşı olan sevginiz ve yaşadığımız güzel anılar için sizlere müteşekkiriz. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Emmanuel Mas, Trabzonspor

 

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