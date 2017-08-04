Masa Tenisi'nde U21 Balkan Şampiyonuyuz

İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Talha Yiğenler ve Tugay Şirzat Yılmaz'dan oluşan U21 Erkek Milli Takımı B Grubu'nda ev sahibi Karadağ ve Kosova'yı aynı sonuçla 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı. Çeyrek finali bay geçen U21 Erkek Milli Takımı yarı finalde Romanya'yı, finalde ise Sırbistan'ı aynı sonuçla 3-0 mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu.

Ece Haraç, Aybüke Öner, Betül Nur Kahraman ve Özge Yılmaz'dan kurulu U21 Kız Milli Takımımız ise A Grubu'nda ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenilmesine rağmen, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu ilk sırada bitirdi. Çeyrek finali bay geçen U21 Kız Milli Takımı, yarı finalde Arnavutluk'u 3-0, finalde ise Romanya'yı 3-2 yenerek Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

15.'si yapılan Masa Tenisi U21 Balkan Şampiyonası tarihinde Türkiye, ilk kez iki takımıyla birlikte Balkan Şampiyonluğuna ulaşma başarısını göstermiş oldu.