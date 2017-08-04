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Masa Tenisi'nde U21 Balkan Şampiyonuyuz

Karadağ'ın başkenti Podgorica kentinde düzenlenen 2017 Masa Tenisi U21 Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden 21 yaş altı Milli Takımlarımız, toplam 9 ülkenin katıldığı turnuvada, hem erkeklerde hem de kızlarda Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

Masa Tenisinde U21 Balkan Şampiyonuyuz

04 Ağustos 2017 09:20

İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Talha Yiğenler ve Tugay Şirzat Yılmaz'dan oluşan U21 Erkek Milli Takımı B Grubu'nda ev sahibi Karadağ ve Kosova'yı aynı sonuçla 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı. Çeyrek finali bay geçen U21 Erkek Milli Takımı yarı finalde Romanya'yı, finalde ise Sırbistan'ı aynı sonuçla 3-0 mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu.

Ece Haraç, Aybüke Öner, Betül Nur Kahraman ve Özge Yılmaz'dan kurulu U21 Kız Milli Takımımız ise A Grubu'nda ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenilmesine rağmen, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu ilk sırada bitirdi. Çeyrek finali bay geçen U21 Kız Milli Takımı, yarı finalde Arnavutluk'u 3-0, finalde ise Romanya'yı 3-2 yenerek Balkan Şampiyonluğunu elde etti.
15.'si yapılan Masa Tenisi U21 Balkan Şampiyonası tarihinde Türkiye, ilk kez iki takımıyla birlikte Balkan Şampiyonluğuna ulaşma başarısını göstermiş oldu. 


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