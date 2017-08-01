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Masaj salonuna polisten fuhuş baskını, 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis tarafından fuhuş yapılan masaj salonuna yönelik yapılan operasyonda 2 kadın gözaltına alındı.

Masaj salonuna polisten fuhuş baskını, 2 gözaltı

01 Ağustos 2017 11:57

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti. Ekiplerin söz konusu adrese yaptıkları baskında, fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile birlikte iş yeri sahibi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Loş ışıklar ile aydınlatılması dikkatlerden kaçmayan iş yerinin mühürlenmesi için Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin de başlatıldığı aktarıldı. 

Gökten Ceylan

Etiketler: Afyonkarahisar, fuhuş baskını, masaj salonu


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