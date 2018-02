MASEV, Afrin şehitleri için mevlit okuttu

MASEV, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için Büyükçekmece'de bulunan dernek binasında Mevlid-i Şerif okuttu. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı Mevlid-i Şerif programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Mehmetçik için hazırlanan video izletildi ve yine Mehmetçik için yazılmış şiir okundu. Mevlid-i Şerif'in okunması ve Mehmetçik için duaların edilmesi ardından program sona erdi. Programa MASEV Başkanı Fatih Güvendik, dernek üyeleri, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz, yerel siyasetçiler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

''Biz halk olarak askerimizin her daim arkasındayız''

Programda konuşan MASEV Başkanı Fatih Güvendik, ''15 Temmuz'da ülkemize diz çökertemeyen iç hainlerle desteklenen dış güçler, Afrin'de ülkemizi güneyde kuşatma girişiminde bulundular. Akraba topluluk olarak bildiğimiz ve kendilerini Kürt olarak lanse etmekle birlikte bunu tamamen art niyetli kullanarak kefereliği kendilerine şiar edinmiş olan tetikçiler, ülkemizi güneyden kuşatmak istemektedirler. Oysa biz, tüm güney komşularımızla sınırsız bir iletişim istemekteyiz. Ülkemizin geldiği bu son noktada Mehmetçiğimiz,dış güçlerin desteğiyle bizi güneyden kuşatmak isteyen hainlerin meydana getirdiği çeteler güruhunu ortadan kaldırmak için gerek El Bab'da gerek Afrin'de operasyonlara girişmiştir. Biz halk olarak askerimizin her daim arkasındayız. Bizim bütün varlığımız, askerimizin varlığıdır. Çünkü bizim varlığımız, onların varlığına bağlıdır. Her zaman bu bilinçte olduğumuz için asker bir millet olmuşuzdur. Asker bir millet olmanın verdiği sorumluluk bize birşeyler yapma ihtiyacı doğurmuştur. Bu bağlamda hem şehitlerimize bir selam yollayalım hem şuanda silah altında düşman karşı canhıraş bir mücadeleye girişmiş olan kahraman askerlerimize dua yollayım hem de arkalarında dimdik durduğumuzu kendilerine bildirelim diye böyle bir gece tertip ettik. Her zaman askerlerimizin yandayız. Her zaman bizde birer askeriz. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun'' dedi.

Programa katılan AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz, ''Bu güzel kara parçasını bize vatan yapma noktasında onurlandıran, gururlandıran, bin yıllık tarihi boyunca farklı zaman dilimlerinde verdiğimiz binlerce, yüzbinlerce ve milyonlarca şehitleri ve gazileri, Afrin operasyonunda şehit düşenleri anma ve gazilerimize acil şifalar temenni etme noktasında bir araya geldik. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bu topraklarda yetiştirdiğimiz evlatlarımız, ürettiği yerli teknoloji silahlarla askere ihtiyaç olmadan kendi işini kendisi görüyor. İnşallah çok kısa bir zaman içersinde başlattığımız bu operasyonu başarıyla sonuçlandıracağız'' şeklinde konuştu.