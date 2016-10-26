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Maskeli 6 hırsız güvenlik görevlilerini darp etti

Eskişehir'in İnönü ilçesinde doğalgaz boru hattı projesinde kullanılan elektrik nakil hat kablosuna hırsızlık amaçlı zarar veren maskeli 6 kişi, durumu fark eden 2 güvenlik görevlisini darp etti.


26 Ekim 2016 15:28

Edinilen bilgiye göre, olay İnönü ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'nde yaşandı. Doğalgaz boru hattı projesinde taşeron firma olarak çalışan elektrik şirketine ait elektrik nakil hat kablosuna kimliği belirsiz kişilerce hırsızlık amaçlı zarar verildi. Meydana gelen hırsızlık olayını güvenlik kameralarından fark eden özel güvenlik görevlileri M.H. ve F.S. ise maskeli 6 kişinin saldırısına uğradı. Olayda yaralanan güvenlik görevlileri Bozuyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
 


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