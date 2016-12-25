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Maskeli hırsız gitarı polise satmak isterken yakalandı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde 6 işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen maskeli hırsız, çaldığı gitarı televizyonlarda reklamı yayınlanan internet ortamında alışveriş sitesinden satmak isteyince alıcı kılığındaki polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Maskeli hırsız gitarı polise satmak isterken yakalandı

25 Aralık 2016 15:06

İddialara göre, Menteşe İlçesi’nde son üç ay içinde inşaat malzemesi, restoran ve cafe gibi 6 işyerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde 6 iş yerinden gerçekleşen işyeri hırsızlığının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Hırsızlık olayının gerçekleştirdiği sıralarda kar maskesi ve eldiven kullanması nedeni ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmayı genişletti. İşyerinden çalınan diz üstü bilgisayar ve elektronik eşyaları satma ihtimaline karşın il genelinde bulunan elektronik eşya satışı yapan yerler ile internet üzerindeki alışveriş siteleri incelemeye alındı.

ÇALDIĞI GİTARI SATMAK İSTEDİ

Hırsızlık Büro ekiplerinin devam eden çalışmaları sırasında bir internet sitesinde 6 işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayında çalınan bir gitarın O.T. isimli bir kişi tarafından satışa sunulduğunu tespit eden ekipler telefon ile şüpheli ile irtibata geçti. Alıcı kılığına giren polis ekipleri şüpheli ile yaptıkları görüşmeler sonucunda gitarı almak için anlaşmaya vardılar ve ilçe merkezinde bir buluşma ayarladılar. Şüpheli ile buluşan ekipler alışveriş sırasında düzenledikleri operasyon ile şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldılar.

SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ

Yapılan incelenmelerde çalıntı gitarı internet sitesi üzerinden satış yapmak isteyen şüphelinin kullandığı kimliğinin sahte olduğu, hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının gerçek kimliğinin 10 yağma, gasp ve 2 hırsızlık olayından hakkında kaydı bulunan S.H. olduğu ortaya çıktı.

120 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis tarafından yakalanan S.H.’nin 6 işyerinde gerçekleştirdiği hırsızlık olayı ile ilgili olarak incelenen 120 saatlik kamera kayıtlarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği sırada kasalarda ve tıp box kutularında bulunan bozuk paraları bile alması dikkat çekti. Şüpheli ile birlikte hırsızlık olayında elde edilen 5 bin lira ile yaklaşık 7 bin 500 lira değerinde 5 adet dizüstü bilgisayar ve bir adet gitar sahiplerine teslim edildi.

Polis tarafından ifadesi alınan S.H. hakim karşısına çıkarılmak üzere Muğla adliyesine sevk edildi. 

Bekir Tosun 
MUĞLA 


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