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Maskeli hırsızlar 70 bin TL’lik sigara çaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir markete giren yüzü kapalı hırsızlar 70 bin TL değerinde sigara çalarak kayıplara karıştı.

Maskeli hırsızlar 70 bin TLlik sigara çaldı

09 Aralık 2016 10:51

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Yüzü maskeli hırsızlar, gece saatlerinde girdikleri markette bulunan 70 bin TL değerindeki sigarayı çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre hırsızlar, ilçede sokağa çıkma yasağının başladığı saat 23.00’e 15 dakika kala markete giriyorlar ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği esnada ayrılıyorlar. Rahat tavırlar sergileyerek yarım saat içerisinde 70 bin liralık hırsızlık gerçekleştiren şahıslardan birinin çekmecesini açamadığı kasayı kırmaya çalışması dikkat çekti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahısların yakalanması için kamaralara yansıyan görüntüler doğrultusunda çalışma başlattı.

İş yeri müdürü Orhan Aydın ise hırsızların binanın yan tarafında bulunan bir pencereden içeri girdiklerini belirterek, "Sabah iş yerini açtığımda olayı fark ettim. Durumu polise bildirip gerekli suç duyurunda bulunduk. Polisler gelip inceleme yaptı. Görüntüleri polise teslim ettik. Hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle 1 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını biliyoruz. 4 kişi olduklarını düşünüyoruz. Bunun dışında şu an bize bildirilen yeni bir bilgi yok. Hırsızların olay yerinde düşürdüğü bir bıçak ve bir tornavida vardı. Olayda hırsızların eldiven kullanmadıkları görülüyor. Parmak izleri vardı her tarafta. Bunlar olay yeri incelemesi sonrasında kayıt altına alınmasına rağmen halen hırsızlar yakalanmadı. Hırsızların bir an önce bulunarak yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Etiketler: hakkari, maskeli hırsızlar


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