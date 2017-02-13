Alınan bilgiye göre, olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 70008 Sokak'ta meydana geldi. Eşinin evde bulunduğu sırada Fadime Saim (34), çamaşır asmak için balkona çıktı. Çamaşırları astıktan sonra içeri giren Fadime Saim, yüzü maskeli bir kişi tarafından 4 yerinden bıçaklandı.

KARISINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Eşinin çığlıklarına uyanan Ümit Saim (38), karısını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Ümit Saim’in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime Saim’i Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Fadime Saim’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.